Johan Derksen begrijpt niks van PSV-aankoop: 'Je haalt een soort borderlinertje binnen'

Johan Derksen is van mening dat PSV een groot risico neemt met de transfer van Noa Lang. De 74-jarige oud-voetballer is niet te spreken over het gedrag van de aanvaller, zo vertelt hij in een video-item voor De Oranjezomer van SBS6. In gesprek met Noa Vahle neemt Derksen geen blad voor de mond.

"Qua voetbalkwaliteiten is dat niet te duur", aldus Derksen over Lang, die vijftien miljoen euro heeft gekost. "Maar je haalt wel een soort borderlinertje binnen. Ik heb hem bij Ajax, FC Twente en Club Brugge gezien. Hij was overal een heel vervelend, irritant ventje die al de vedette uithing. Een lastig jochie. Vervelend reageren tegen medespelers, tegenstanders en scheidsrechters. Echt een beetje een eikeltje."

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels loopt Lang echter al wat jaren mee in het betaald voetbal. "Dat kunnen de jeugdjaren zijn, dan ben je wild en onbezonnen. Maar als je er vijftien miljoen in investeert, moet je je wel realiseren dat je ook een beetje en lastpost binnenhaalt. Peter Bosz zou best een vaderlijke invloed op hem kunnen hebben. Die jongen moet echt een beetje heropgevoed worden. Zoals hij zich tot op heden gedragen heeft dat moet je als PSV niet willen."