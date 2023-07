Johan Derksen vreest het ergste voor Vandaag Inside: 'Dan denk ik dat het over is'

Johan Derksen vreest voor de toekomst van Vandaag Inside nu Marco Louwerens vertrekt bij Talpa Network. De directeur wordt opgevolgd door Frans Klein, zo werd vrijdag duidelijk. Mocht er weer een keer een rol uitbreken rond de talkshow, dan zou het volgens de 74-jarige Derksen wel eens einde verhaal kunnen zijn.

Derksen schrok toen hij op de hoogte werd gebracht van het vertrek van Louwerens, die door het Vandaag Inside-trio altijd 'directeurtje' wordt genoemd. "We zitten met z'n drieën aan tafel en we hebben een unieke chemie. Er zijn ook altijd spanningen omdat we alle drie andere ideeën hebben over de invulling van het programma. Als er echt weer een ontploffinkje is, en ik sluit niet uit dat dat zich weer voordoet, dan hebben we niks aan meneer Frans Klein. Die denkt dat hij in een gekkenhuis terechtgekomen is", stelt Derksen bij Shownieuws.

Het vertrek van Louterend en de komst van Klein kan dus zomaar grote gevolgen hebben voor Vandaag Inside, denkt Derksen. "Als nu de pleuris uitbreekt en het escaleert, dan denk ik dat het over is. Het zal enorm wennen worden zonder 'directeurtje' en één ding is zeker: Frans Klein is nóóit zo’n leuke Sinterklaas als Marco Louwerens."

Volgens het Algemeen Dagblad zou Louwerens in eerste instantie niet op de hoogte zijn geweest van de plannen van Talpa om hem te vervangen door Klein. Nadat John de Mol het besluit nam om Klein aan te stellen, besloot Louwerens te vertrekken. Hij zou een andere functie aangeboden hebben gekregen binnen Talpa, maar kiest voor een loopbaan als freelancer in de tv-wereld. Louwerens werkte sinds 2019 bij Talpa.

"Al die tijd ben ik met het grootste plezier naar mijn werk gegaan. Ik laat een prachtig bedrijf en een fantastisch team achter, waarmee we een goeie en gezonde basis voor de zenders hebben neergezet. De komende jaren kan daarop worden verder gebouwd. Het waren tegelijkertijd ook wel tropenjaren en het is tijd voor nieuwe avonturen. Ik ben benieuwd wat er op mijn pad gaat komen", reageerde Louwerens op zijn vertrek.