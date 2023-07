Jonge aanhangers van Feyenoord niet bang voor Ajax en PSV: 'Noa Lang is niks'

Feyenoord gaat komend seizoen proberen de landstitel te verdedigen. De Rotterdammers zijn inmiddels volop bezig aan de voorbereiding en De Telegraaf besloot een open training van de regerend kampioen te bezoeken. Daar was aan zelfvertrouwen geen gebrek, zo bleek toen twee jonge fans voor de camera verschenen.



Telegraaf-verslaggever Jeroen Holtrop vroeg de Feyenoorders of er nog rekening wordt gehouden met PSV. De Eindhovenaren haalden met Ricardo Pepi en Noa Lang al twee uitstekende aanvallers naar het Philips Stadion. "Noa Lang is niks. Ajax heeft helemaal niks en PSV gaat tweede eindigen, zoals altijd", was de duidelijke mening van de jonge fans. "PSV dat zien we wel en Ajax daar praten we niet over", voegde een andere Feyenoord-fan toe.

Feyenoord presenteerde maandagavond alweer de vierde aanwinst van het seizoen. Thomas Beelen komt over van PEC Zwolle en heeft voor vier jaar getekend in De Kuip. Eerder kwamen Ramiz Zerrouki, Thomas van den Belt en Yankuba Minteh al naar Rotterdam-Zuid. Orkun Kökçü verdedigt inmiddels de clubkleuren van Benfica, terwijl onder meer Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen worden genoemd bij andere Europese clubs.