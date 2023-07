Jongeling klopt op deur Maurice Steijn: ‘Ik voel dat ik dicht tegen het eerste team van Ajax aan zit'

Terwijl Ajax nog altijd op zoek is naar versterkingen is Maurice Steijn samen met zijn staf druk bezig om zijn elftal vorm te geven. Omdat Mohammed Kudus licht geblesseerd – en sowieso een twijfelgeval is wegens een mogelijke transfer naar Chelsea – is, en ook Steven Bergwijn nog niet volledig meetraint, krijgt Mika Godts op dit moment een plekje in de ‘basisploeg’.

De onlangs achttienjarige Belg staat tijdens de trainingen op rechtsbuiten en geeft aan dat dat voor hem wat onnatuurlijk voelt. Godts werd opgeleid als een buitenspeler die naar binnenkomt, en dus is de linksbuiten wat meer voor hem geschikt. “Naar binnen komen, schieten, combineren. Het voelt op rechts of ik steeds op mijn verkeerde been uitkom”, is de talentvolle speler eerlijk tegenover Het Parool.

Desondanks presenteert Godts zich op het trainingskamp in Herzogenaurach tot dusverre naar behoren. De aanvaller die werd weggeplukt bij KRC Genk valt op met sterkte acties én doelpunten vanaf die rechterflank. “Ik heb het heel erg naar mijn zin, ik woon met mijn oudere broer in de buurt van Amsterdam. Hij is een beetje mijn personal assistant”, vertelt de Belg.

Logischerwijs klopt Godts daardoor op de deur bij Steijn. “Ook voetballend gaat het goed. Ik hoop dat ik kan aansluiten bij het eerste team. Ik voel dat ik er dicht tegenaan zit”, zegt hij. Godts speelde tot dusverre vier officiële wedstrijden voor Ajax 1. Zijn meest opvallende optreden was misschien wel in de bekerfinale tegen PSV. In de strafschoppenserie bleef hij, als zeventienjarige, ijzig kalm toen hij moest aanleggen voor de penalty.