Vertrek Kudus bij Ajax lijkt aanstaande: 'Persoonlijk akkoord nabij'

De kans lijkt steeds groter te worden dat Mohammed Kudus zijn laatste wedstrijd voor Ajax inmiddels heeft gespeeld. Het Engelse Football Insider meldt woensdagochtend dat de Ghanees dichtbij een persoonlijk akkoord is met Chelsea.

Kudus (22) zou volgens het medium voor een bedrag van zo'n 45 miljoen euro mogen vertrekken uit Amsterdam. De middenvelder, die ook in de aanval uit de voeten kan, zou zelf hebben besloten dat de Engelse topclub de juiste vervolgstap voor hem is. Mocht het tot een transfer komen, dan is Kudus volgend seizoen niet actief in Europees verband. Na een absoluut rampseizoen, waarin met Thomas Tuchel en Graham Potter liefst twee trainers sneuvelden op Stamford Bridge, eindigde Chelsea in de Premier League immers op de twaalfde plaats.

Met Mason Mount, Christian Pulisic en Kai Havertz liet Chelsea deze zomer al drie aanvallende middenvelders vertrekken naar respectievelijk Manchester United, AC Milan en Arsenal. De nieuwe trainer Mauricio Pochettino zou het gat dat het drietal achterlaat (deels) willen opvullen met de komst van Kudus, die bij Ajax nog een contract tot medio 2025 heeft.

Kudus verblijft momenteel met Ajax in Duitsland, waar de ploeg van trainer Maurice Steijn dinsdag een oefenduel met SpVgg Unterhaching (5-3 winst) afwerkte. Vanwege een lichte blessure ontbrak de Ghanees zowel in de wedstrijdselectie als eerder op de dag tijdens de training, zo wist VI-clubwatcher Reon Boeringa althans te melden.

Ajax-trainer Maurice Steijn bevestigde afgelopen zaterdag dat Kudus intern zijn vertrekwens zou hebben uitgesproken. "Ik heb aangegeven dat ik hoop dat die transfer er niet komt en dat hij nog minimaal een jaar blijft", vertrouwde de van Sparta overgekomen oefenmeester toe aan het Algemeen Dagblad.