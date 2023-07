Afwezigheid van Mohammed Kudus bij training Ajax snel verklaard

Mohammed Kudus is dinsdag een opvallende afwezige tijdens de training van Ajax. Navraag leert dat hij vanwege lichte klachten binnen is gebleven, melden Voetbal International en Ajax Showtime. Ajax traint in het Duitse Herzogenaurach en speelt om 17.00 uur een oefenwedstrijd tegen SpVgg Unterhaching.

Kudus wordt in verband gebracht met Premier League-clubs als Arsenal, Chelsea en Manchester United en weigerde vorig seizoen al eens te trainen omdat hij een transfer wilde maken naar Everton. Ditmaal lijkt zijn absentie echter niet te maken te hebben met een mogelijke transfer.

Artikel gaat verder onder video

Ajax-watcher Reon Boeringa van Voetbal International meldt verder dat Steven Berghuis volledig met de groep meetraint, nadat hij ontbrak in de afgelopen twee oefenwedstrijden van de ploeg. Silvano Vos en Kian Fitz-Jim trainen gedeeltelijk individueel.