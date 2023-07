Joshua Brenet komt met update over Feyenoord: 'Het is een soort piramide'

Joshua Brenet weet nog altijd niet of hij deze zomer een transfer gaat maken. De rechtsback van FC Twente wordt begeerd door Feyenoord, maar heeft ook de optie om naar het buitenland te vertrekken. Na de oefenwedstrijd tegen de amateurs van Rood-Zwart werd Brenet gevraagd naar Feyenoord.

"De gesprekken lopen gewoon", vertelt Brenet in gesprek met Voetbal International. "Net als afgelopen seizoen hebben ze uitgesproken dat ze me graag willen. We praten erover. En ik denk erover na. Maar net als vorig seizoen neem ik ook echt de tijd. Er zijn meer opties, maar alles moet kloppen. Het is een soort piramide: je begint ergens, en van daaruit werk je langzaam omhoog. Tot je in het puntje bent en de beste optie overblijft."

Brenet kan naar verluidt voor een miljoen euro vertrekken uit De Grolsch Veste. Dat maakt het interessant voor clubs met belangstelling. "Het is zeker helder, het staat vast in mijn contract. Duidelijker dan dat kan het niet zijn. Er gaan allemaal dingen rond, maar we weten van beide kanten hoe het zit. En ik ben Twente dankbaar voor de manier waarop ze met me meewerken. Het komt goed", spreekt Brenet duidelijke taal.

De 29-jarige verdediger ligt nog een jaar vast in Enschede. Eerder was de tweevoudig international van Oranje te vinden bij PSV, Hoffenheim en Vitesse. Feyenoord is druk bezig met het versterken van de verdediging. Arne Slot moet serieus rekening houden met het feit dat Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen serieus worden gevolgd door andere clubs. Geertruida kan vertrekken naar RB Leizpig, Pedersen wordt begeerd door VfL Wolfsburg.