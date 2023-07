Justin Bijlow spreekt zich uit over vertrek bij Feyenoord en opvallende rol in oefenduels

Keeper Justin Bijlow wordt voortdurend in verband gebracht met een zomers vertrek bij landkampioen Feyenoord. De 25-jarige doelman gaat tegenover Rijnmond Sport in op de belangstelling van Manchester United en geeft bovendien tekst en uitleg bij een opvallende rol die hij de afgelopen oefenduels van zijn club mocht bekleden.

Bijlow bevestigt dat de club van Erik ten Hag belangstelling heeft getoond. "Maar het is nu rustig. United heeft geen bod gedaan en verder wil ik het er niet over hebben", aldus de doelman. Dat betekent echter niet dat een vertrek deze zomer helemaal van de baan is: "Ik heb wel eerder aangegeven dat ik het hoogst haalbare uit mijn carrière wil halen en bereiken. Wanneer dat is gaan we vanzelf wel zien, maar nog een jaar bij Feyenoord is nooit slecht", houdt hij alle opties open. "Ik heb altijd gezegd dat ik Feyenoord niet zomaar ga verlaten. Het totale plaatje voor mij, de club die komt en Feyenoord moet wel top zijn. We gaan het zien."

Tijdens de voorbije oefenwedstrijden betrad Bijlow het veld met de aanvoerdersband om zijn arm. Opvallend, aangezien hij afgelopen seizoen nog bedankte toen trainer Arne Slot hem tot captain wilde benoemen. "In die fase van het seizoen en mijn carrière zat ik er niet lekker in. Ik vond het toen beter om de band niet te dragen. Ik heb toen wel gewoon zo veel als mogelijk mijn steentje geprobeerd bij te dragen aan het team, maar de band dragen vond ik niet nodig", kijkt Bijlow terug op de situatie.

Wie de definitieve opvolger van de naar Benfica vertrokken Orkun Kökçü als eerste aanvoerder van de club wordt, heeft Slot nog niet besloten. Mocht hij opnieuw bij zijn keeper aankloppen, dan krijgt hij deze zomer een ander antwoord dan vorig jaar: "Nee, als de trainer het wil en het team denkt dat dat het beste is dan doe ik dat met alle liefde", aldus Bijlow.