Kans heel klein geschat dat Andries Noppert deze zomer bij sc Heerenveen blijft

SC Heerenveen houdt er volop rekening mee dat Andries Noppert bezig is aan zijn laatste weken in dienst van de club. De doelman heeft nog een eenjarig contract, maakte furore op het WK in Qatar en staat zelf ook open voor een nieuwe uitdaging. Concreet speelt er overigens momenteel niets.

Trainer Kees van Wonderen weet dat het snel kan gaan in de voetballerij, zo vertelt hij bij Omrop Fryslân. “Ik zou het echt niet durven zeggen. Vooralsnog is er geen belangstelling en is hij keeper van Heerenveen. Maar ik weet uit ervaring dat dat heel snel anders kan zijn”, lichtte de oefenmeester toe over Noppert. “Hij heeft de pech dat hij er even uit is geweest. Anders was de kans groter geweest dat hij al een stap had gemaakt.”

In hetzelfde stuk wordt Harmen Kuperus, voormalig keeperstrainer van Noppert bij sc Heerenveen Go Ahead Eagles, opgevoerd en hij acht de kans ‘kleiner dan tien procent’ dat zijn voormalige pupil in het Abe Lenstra Stadion blijft. Keeperanalist Harm Zeinstra denkt dat de sluitpost het beste past bij een club in het rechterrijtje van Engeland of in de subtop van Duitsland. De topclubs in Nederland vragen meer van een keeper aan de bal, stelt hij.

Noppert zelf houdt alle opties vooralsnog open, ook bijtekenen bij sc Heerenveen waarover gesprekken lopen, maar heeft een voorkeur voor Engeland of Italië. “Ik heb al eens eerder in Italië gespeeld. Ik heb altijd gezegd dat ik wel eens terug wil. En Engeland is natuurlijk een topcompetitie. En dan zou het ook nog mooi zijn als de kans op spelen groot is."