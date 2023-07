Kasper Dolberg maakt wonderschoon doelpunt tegen oude club Ajax

Kasper Dolberg heeft zaterdagmiddag de score geopend in de oefenwedstrijd tussen Anderlecht en Ajax. Tegen zijn oude club stiftte Dolberg de bal na twaalf minuten spelen diagonaal, hoog in de linkerbovenhoek. Doelman Gerónimo Rulli had het nakijken.

De 25-jarige Dolberg werd deze zomer over van OGC Nice en speelde vorige week vrijdag zijn eerste wedstrijd voor Anderlecht. Het werd een debuut om snel te vergeten, want Anderlecht verloor een oefenwedstrijd tegen Sparta Praag met 0-6. Het duel met Ajax is de laatste wedstrijd van de voorbereiding. Komende vrijdag wacht de openingswedstrijd op bezoek bij Union Sint-Gillis in de Belgische Pro League.