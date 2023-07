Khalid Kasem tipt Feyenoord: 'Ik vind hem heel interessant'

Het grote speculeren over de opvolger van Justin Bijlow is begonnen. Chris Woerts, Khalid Kasem en Hélène Hendriks hebben wel een idee wie Feyenoord moet halen als vervanger van de 25-jarige doelman.

Het is geen geheim dat Bijlow in de belangstelling staat van Manchester United. Hoewel Feyenoord zijn eerste keeper eigenlijk niet wil verkopen, verzekert Woerts dat de transfer doorgaat. Dat zou betekenen dat de Rotterdammers op zoek moeten naar een nieuwe doelman.

Het doorschuiven van Timon Wellenreuther is volgens Woerts geen optie. "Nee, er komt een andere optie", zegt hij bij De Oranjezomer. "Waar vind je die dan?", vraagt Hendriks zich af. "Noppert van Heerenveen… waarom niet? Of Olij van Sparta, dat is ook een goede keeper", reageert Woerts.

Hendriks vindt Etienne Vaessen van RKC Waalwijk een 'goeie' keeper. "Feyenoord lost het wel op", verzekert Woerts. Kasem ziet het wel zitten in Olij van Sparta Rotterdam. "Ik vind hem heel interessant. Dat vind ik echt een heel goed keeper."

Video: Deze keepers kunnen Justin Bijlow vervangen bij Feyenoord