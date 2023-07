Kik Pierie is de volgende die Ajax gaat verlaten: nu niet op huurbasis, maar definitief

Ajax-fans wachten met smart op nieuwe aanwinsten, maar zien tot op heden vooral spelers vertrekken uit Amsterdam. Zo maakte Youri Baas vorige week nog op huurbasis de overstap naar NEC en ook Kik Pierie staat op het punt een binnenlandse transfer te maken. De verdediger kwam in de tweede helft van het afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor Excelsior en gaat de club uit Rotterdam nu definitief versterken. Hij had in Amsterdam nog een contract tot medio 2024.

Dat meldt Voetbal International zaterdagmiddag althans. Ajax oefent momenteel tegen FC Den Bosch, maar Pierie is niet van de partij. Dat heeft dus te maken met zijn aanstaande transfer naar Excelsior. De Rotterdammers pikten de verdediger eerder dit kalenderjaar al op huurbasis op in Amsterdam. De samenwerking met Pierie is Excelsior klaarblijkelijk dusdanig goed bevallen, dat het hem nu definitief wil overnemen van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Pierie verscheen de afgelopen week nog wel op het trainingsveld van Ajax, maar het was duidelijk dat hij op zoek mocht naar een nieuwe werkgever. De Amsterdammers telden in de zomer van 2019 vijf miljoen euro neer voor de verdediger, die bij sc Heerenveen een goede ontwikkeling had doorgemaakt. In de hoofdstad kwam het er echter niet uit. Pierie werd al verhuurd aan FC Twente en het afgelopen halfjaar was hij dus actief voor Excelsior. In Rotterdam beleefde hij door een spierblessure een ongelukkige start, maar verscheen hij uiteindelijk nog wel zeven keer binnen de lijnen. Tot zoveel wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax kwam hij bij lange na niet. Sterker nog: Pierie droeg geen enkele keer het shirt van de Amsterdammers. Wel speelde hij 37 wedstrijden voor Jong Ajax.

Ajax nam de afgelopen weken ook al afscheid van Youri Regeer en Naci Ünüvar. Beiden maakten de overstap naar FC Twente. Regeer werd definitief overgenomen door de Tukkers, Ünüvar gehuurd. Ajax zag bovendien ook Lorenzo Lucca en Florian Grillitsch vertrekken. Lucca was in het afgelopen seizoen op huurbasis actief in Amsterdam, maar slaagde er niet in de clubleiding te overtuigen van een langer verblijf. Grillitsch streek vorig jaar transfervrij neer in Amsterdam. Hij kwam in de tweede seizoenshelft regelmatig in actie, maar Ajax besloot zijn aflopende contract niet te verlengen.