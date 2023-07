Kik Pierie vertrekt definitief bij Ajax, maar blijft wel actief in de Eredivisie

Ajax neemt definitief afscheid van Kik Pierie. De verdediger maakte vier jaar geleden voor een paar miljoen euro de overstap van sc Heerenveen naar de recordkampioen, maar zijn avontuur werd niet wat hij er ongetwijfeld van had verwacht. Na uitleenperiodes bij FC Twente en Excelsior verruilt Pierie Ajax nu defintief voor de club uit Rotterdam. Hij heeft getekend voor twee seizoenen.

Pierie bekroonde een stormachtige ontwikkeling bij sc Heerenveen in de zomer van 2019 met een transfer naar Amsterdam. Ajax telde liefst vijf miljoen euro neer voor de komst van de verdediger. Weggegooid geld, kunnen we na vier jaar wel zeggen. Pierie kwam geen enkele keer in actie voor de hoofdmacht. Wel speelde hij 37 wedstrijden namens Jong Ajax. In de winterstop van 2020 vertrok hij op huurbasis naar FC Twente. In de tweede helft van het voorbije seizoen droeg hij het shirt van Excelsior.

De nummer vijftien van het afgelopen seizoen in de Eredivisie wordt nu dus de definitieve werkgever van Pierie. De linkspoot beleefde eerder dit kalenderjaar nog een ongelukkige start in Rotterdam. Een spierblessure hield hem van 8 januari tot medio maart aan de kant. Pierie debuteerde voor Excelsior in de uitwedstrijd tegen PSV op 8 april (4-0 nederlaag). Hij kwam vervolgens nog zes keer in actie. Pierie is na Arthur Zagré (AS Monaco) en Lennard Hartjes de derde aanwinst voor Excelsior voor komend seizoen. Hartjes wordt gehuurd van Feyenoord.

Ambities

Bij Excelsior is men dolblij met de permanente transfer van Pierie. “Met de komst van Kik voegen wij de daad bij de ambities die we als Excelsior hebben en willen realiseren”, vertelt technisch manager Niels van Duinen op de clubsite. “Hij was een van onze sterkhouders in de laatste maanden van het afgelopen seizoen en is een mooi voorbeeld van wat er kan ontstaan. Kik wist al snel dat hij zijn carrière wil vervolgen bij Excelsior en ook wij hadden die wens. Het is mooi dat we met elkaar tot deze transfer zijn gekomen.”

Pierie begon de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog wel in Amsterdam, maar kwam afgelopen zaterdag al niet in actie tijdens het oefenduel tussen Ajax en FC Den Bosch. De verdediger kijkt er naar uit om weer aan de slag te gaan bij Excelsior. “De laatste weken waren natuurlijk een beetje onrustig. Ik wilde heel graag terug naar Excelsior, maar moest geduld hebben. Alle partijen moesten er eerst uitkomen. Ik wist zelf dat ik dit wilde en dan is het top dat het eindelijk zo ver is.”