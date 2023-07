KNVB neemt harde maatregelen tegen homofobe spreekkoren in stadions

De KNVB komt met strenge maatregelen tegen homofobe spreekkoren in het betaald voetbal. Dat maakt de voetbalbond maandag bekend in een persbericht. Bij aanhoudende spreekkoren kan een wedstrijd voortaan gestaakt worden.

Vanaf het begin van het volgende seizoen zal de stadionspeaker bij homofobe spreekkoren - die gericht zijn op het individu en repeterend plaatsvinden - een waarschuwing uitdelen aan de daders. Mochten supporters na twee waarschuwingen nog doorgaan met het beledigen van een persoon middels homofobe spreekkoren, wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd.

De KNVB probeert hiermee hard op te treden tegen spreekkoren in stadions, die afgelopen seizoen veelvuldig te horen waren. Zo kreeg PSV-speler Xavi Simons veel homo-spreekkoren naar zich toe. Als iemand dit volgend seizoen opnieuw doet, krijgt die persoon een stadionverbod van maximaal achttien maanden.

“Voetbal is voor iedereen en van iedereen. Daar horen geen spreekkoren bij waarin het woord homo als scheldwoord wordt gebruikt. Gezamenlijk hebben we die grens getrokken. De stappen die we nu zetten, zullen we evalueren om te bekijken of ze het gewenste resultaat opleveren”, geeft Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal, aan.