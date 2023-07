Koeman kan op Blind blijven rekenen: ‘Voor het Nederlands elftal bedank je nooit zelf als speler’

Ronald Koeman was nog maar net begonnen aan zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal, maar kon door twee namen al een definitieve streep zetten. Luuk de Jong én Vincent Janssen maakten na het WK in Qatar bekend dat zij zich niet meer beschikbaar stellen voor Oranje. Dat zal Daley Blind niet zo snel gaan doen. Hoewel de rol van de verdediger is veranderd, blijft hij beschikbaar voor Koeman.

Blind raakte in de aanloop naar het WK in Qatar zijn basisplaats kwijt bij Ajax, maar dat had geen gevolgen voor zijn rol tijdens het eindtoernooi. Waar velen liever Tyrell Malacia op zijn plek hadden gezien, koos toenmalig bondscoach Louis van Gaal ‘gewoon’ voor Blind. De verdediger van toen nog Ajax verscheen in alle wedstrijden aan de aftrap en had in de achtste finale tegen de Verenigde Staten met een doelpunt en een assist zelfs een groot aandeel in het bereiken van de volgende ronde.

De linkspoot keerde na het WK in Qatar niet terug bij Ajax, maar tekende een contract bij Bayern München. Het huwelijk tussen Der Rekordmeister en Blind werd echter geen succes. Hoewel Blind weinig in actie kwam voor Bayern München, selecteerde Koeman hem ‘gewoon’ voor het Nederlands elftal. Hij verscheen in de kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar in maart zelfs als invaller binnen de lijnen. Ook voor de Final Four van de Nations League ontving Blind een uitnodiging, maar tegen zowel Kroatië als Italië deed Koeman geen beroep op hem.

Blind hoopt de volgende interlandperiode wederom opgeroepen te worden. “Ja, zeker”, reageert hij in gesprek met het Algemeen Dagblad stellig op de vraag of hij beschikbaar blijft voor Oranje. “Koeman heeft me de laatste twee interlandperiodes opgeroepen, ondanks dat ik bij Bayern weinig speelde. Het is de bedoeling dat ik nu weer veel ga spelen bij Girona, dus wie weet wat er nog in zit. Maar sowieso: ook nu mijn rol bij Oranje iets veranderd is, ga ik niet bedanken. Voor het Nederlands elftal bedank je nooit zelf als speler. Dat is hoe ik het zie.”

Ambitie

De oud-speler van Ajax, FC Groningen, Manchester United en Bayern München rondde vrijdag zijn transfer naar Girona af. Blind had ook voor een avontuur in het Midden-Oosten kunnen kiezen. “Er waren wel wat contacten in die regio, maar niet dat er een concreet bod op tafel lag. Ik wilde ook niet lang wachten. Mijn ambitie is om zo lang mogelijk op een zo goed mogelijk niveau te blijven spelen. En laten we eerlijk zijn: in Spanje krijg je ook de geweldige leefomgeving erbij. Vanuit Girona rij je in vijftig minuutjes naar Barcelona”, aldus de voetballer.