'Komst Zakharyan serieuze optie voor Feyenoord: Rotterdammers bespreken meerdere scenario's'

Feyenoord wordt serieus in verband gebracht met de komst van Arsen Zakharyan. Het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl schreef dinsdagavond dat de voetballer van Dinamo Moskou via tussenpersonen is aangeboden in Rotterdam en Fabrizio Romano bevestigde afgelopen nacht dat de Rotterdammers hem inderdaad op de korrel hebben. Een overgang van Zakharyan naar De Kuip wordt weliswaar een lastig verhaal, maar is niet onmogelijk. Volgens 1908.nl worden er meerdere scenario’s besproken.

Feyenoord versterkte zich deze zomer al met Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki en dacht ook Sebastian Szymánski opnieuw te mogen verwelkomen in De Kuip. De Poolse middenvelder had in het afgelopen seizoen als huurling een belangrijk aandeel in het Rotterdamse succes en stond zelf wel open voor een langer verblijf in Nederland. Maar zover gaat het niet komen. Szymánski is inmiddels hard op weg naar Fenerbahçe en Feyenoord heeft het vizier al gericht op andere namen. Zakharyan, bijvoorbeeld.

De middenvelder staat momenteel onder contract bij Dinamo Moskou, dat nu ook nog de werkgever is van Szymánski. Zakharyan is deze zomer voor een gelimiteerde transfersom op te halen door andere clubs. “Zakharyan heeft in Rusland een clausule in zijn contract staan. Met die clausule valt de Rus deze zomer voor vijftien en een half miljoen euro op te halen”, weet 1908.nl. Dat bedrag kan Feyenoord zich, ondanks plaatsing voor de Champions League én de verkoop van Orkun Kökçü aan Benfica, echter niet veroorloven.

Dat wil niet zeggen dat een overstap van Zakharyan naar Feyenoord meteen van de baan is. Volgens 1908.nl bestaat er namelijk nóg een mogelijkheid om eventueel een deal te sluiten met Dinamo Moskou. “Een andere mogelijkheid voor Feyenoord is om een deel van de transferrechten op Zakharyan op te kopen tegen een lager bedrag”, leest het. Volgens De Telegraaf moet Zakharyan zo’n acht miljoen euro kosten. “Navraag leert dat Feyenoord voor dit bedrag slechts een deel van de transferrechten in handen zal krijgen”, stelt 1908.nl.

“Het percentage bij een transfersom van acht miljoen euro ligt in dat geval net iets boven de helft van de transferrechten. Feyenoord hoopt deze bij een deal in de loop der jaren bij te kunnen kopen”, vervolgt het medium. Zakharyan kon zich eerder dit jaar ook verheugen op de belangstelling van Ajax, maar de Amsterdammers kregen te horen dat hij 25 miljoen euro moest kosten. Of Feyenoord van plan is door te pakken voor de komst van de Rus, zal de komende tijd moeten blijken. Duidelijk is dat de landskampioen zich nog op meerdere posities wil versterken. Ook de Kroaat Luka Ivanusec staat hoog op het verlanglijstje.