Krabbendam lovend over Feyenoorder: 'Deze speler wordt natuurlijk alleen nog maar fitter en beter'

Martijn Krabbendam denkt dat Feyenoord veel plezier gaat beleven aan Yankuba Minteh. De achttienjarige aanvaller wordt door de Rotterdammers gehuurd van Newcastle United. Zaterdagmiddag speelde hij tegen PEC Zwolle (3-1 winst) zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club.

Minteh maakte tegen de promovendus ook meteen zijn eerste treffer voor Feyenoord. "Hij was er als de kippen bij om die bal te pakken", vertelt clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International. "Vanaf de bank werd bepaald dat Minteh die strafschop moest nemen en dat deed hij uitstekend. Hij maakte sowieso een hele goede indruk moet ik zeggen. Dan let je op bepaalde dingen. Manier van vrijlopen, snelheid en overzicht."

De talentvolle aanvaller speelde tegen PEC uiteindelijk 45 minuten mee met de ploeg van trainer Arne Slot. Dat deed hij volgens Krabbendam naar behoren. "Iedereen die de wedstrijd heeft gezien, hij legde vier ballen panklaar voor de spits. Deze speler wordt natuurlijk alleen nog maar fitter en beter. Dan heeft Feyenoord er een goede versterking bij denk ik", aldus Krabbendam over de huurling van Newcastle United.

Minteh werd geboren in Gambia en liet zijn geboorteland een jaar geleden achter zich voor een avontuur in Denemarken. Zijn periode bij Odense BK bleef echter beperkt tot een seizoen, aangezien Newcastle hem deze zomer wegplukte bij OB. Daarna besloten the Magpies om de groeibriljant meteen te verhuren aan Feyenoord. In Rotterdam-Zuid is het uitzicht op speeltijd een stuk groter dan bij de club uit de Premier League.