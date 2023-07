Krabbendam: 'Natuurlijk vindt Feyenoord Danjuma een goede speler, maar waarom nog spelers gaan huren?'

Feyenoord wordt in verband gebracht met de komst van Arnaut Danjuma. De Rotterdammers zijn op zoek naar aanvallende versterking en zien in Danjuma een speler die de ploeg op weg kan helpen in de groepsfase van de Champions League. De komst van de vleugelspeler is momenteel echter niet realistisch. Zijn huidige werkgever Villarreal verlangt vooralsnog een (veel) te hoge huursom. Martijn Krabbendam is van mening dat Feyenoord helemaal niet aan huren moet beginnen.

De kampioen van het afgelopen seizoen in Nederland begon vorige week aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en speelde afgelopen zaterdag de eerste oefenwedstrijd. Oussama Idrissi is een van de basisspelers in het voorbije seizoen die niet van de partij was. De vleugelaanvaller werd door Feyenoord gehuurd van Sevilla en het ziet er voorlopig niet naar uit dat hij deze zomer nogmaals de overstap maakt naar Rotterdam. Met Danjuma heeft Feyenoord een andere in Spanje actieve flankspeler op het oog, maar óók zijn komst is een groot vraagteken.

“Het probleem is dat Danjuma te duur is”, zegt Feyenoord-watcher Krabbendam van Voetbal International in de Dick Voormekaar Podcast. Villarreal staat weliswaar open voor een al dan niet tijdelijk vertrek van Danjuma, maar verlangt wel een huursom van naar verluidt enkele miljoenen. “Heel simpel. Hij staat bij Villarreal onder contract en Feyenoord kan hem huren. Maar die jongen moet ook een salaris verdienen en Feyenoord vindt dat gewoon te gortig”, vertelt Krabbendam. Danjuma staat welwillend tegenover een terugkeer in Nederland. Hij heeft een teleurstellend avontuur bij Tottenham Hotspur achter de rug. Bij Villarreal loopt zijn contract nog tot de zomer van 2026.

Volgens Krabbendam moet Feyenoord Danjuma helemaal niet willen huren. Niet alleen omdat het financiële plaatje de landskampioen te gortig is. “Waarom zou Feyenoord nou nog spelers gaan huren? Als je geld op de bank hebt staan, dan koop je ze toch? Dan zorg je er toch voor dat ze van jou zijn, in plaats van dat je ze een jaartje huurt en ze daarna weer weggaan”, stelt de Feyenoord-volger. De komst van Danjuma, al dan niet tijdelijk, wordt volgens Krabbendam sowieso een ‘moeilijk verhaal’. “Natuurlijk vindt Feyenoord Danjuma een goede speler. Wie niet? En natuurlijk zal Arne Slot hem willen hebben, maar het kan niet. Dan wordt het lastig.”