De Telegraaf weet hoe Arnaut Danjuma aankijkt tegen een stap naar Feyenoord

Arnaut Danjuma staat open voor een tijdelijke overstap naar Feyenoord. De 26-jarige aanvaller van Villarreal heeft reeds een gesprek gehad met Dennis te Kloese, de algemeen directeur en tevens technische baas van de Rotterdamse club. Een deal is echter nog niet in de maak.

Danjuma is vooralsnog te duur voor Feyenoord; het door Villarreal geschetste financiële plaats is de Rotterdammers te gortig. Marcel van der Kraan onthulde maandag in de podcast Kick-off dat de Spaanse club een huursom van miljoenen vraagt.

Het totaalplaatje zou tussen de zeven en tien miljoen euro bedragen, wat de kampioen van de Eredivisie in deze fase van de transferperiode onverantwoord vindt. Onder de huidige financiële voorwaarden kan/wil Feyenoord geen zaken doen met Danjuma en zijn werkgever, is de conclusie die de krant trekt.

Er is ook belangstelling vanuit de Premier League voor Danjuma, die de afgelopen maanden op huurbasis voor Tottenham Hotspur nauwelijks aan spelen toekwam. "De vraag is alleen of Danjuma daar heen wil, voor hem biedt dat geen perspectief. Terwijl dat wel zo is in De Kuip", aldus Van der Kraan.