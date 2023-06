PSV gelinkt aan twee 'dure' Oranje-internationals, naam Van Hecke genoemd

Peter Bosz is afgelopen week door PSV aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, waardoor de Eindhovenaren de eerste plannen voor het nieuwe seizoen kunnen gaan smeden. Het Eindhovens Dagblad laat de namen van Noa Lang, Arnaut Danjuma en Brighton & Hove Albion-verdediger Jean-Paul van Hecke vallen als potentiële versterkingen.

'Nu is de oefenmeester definitief PSV’er en moet de club spijkers met koppen gaan slaan. Over tweeënhalve week wacht de eerste training van het nieuwe seizoen en er is op en naast het veld veel werk te verzetten', schrijft clubwatcher Rik Elfrink. PSV, dat concreet in de markt is voor Ricardo Pepi, wacht ook op een paar uitgaande transfers. Het lijkt aannemelijk dat Ibrahim Sangaré deze zomer gaat vertrekken, maar voor hem is de interesse niet 'heet'. Voor André Ramalho zou er interesse vanuit buiten Europa zijn.

Elfrink noemt Van Hecke als mogelijke interessante speler voor de Brabanders, die het vertrek van Jarrad Branthwaite en het mogelijk vertrek van Ramalho zou kunnen opvangen. Of er daadwerkelijk interesse vanuit Eindhoven is voor de international van Jong Oranje is niet duidelijk. Zijn werkgever Brighton & Hove Albion zou wel langer met hem doorwillen.

De komst van spits Pepi lijkt aanstaande, maar daar wil PSV het niet bij laten in de voorste linie. 'Eerder zijn al namen als Noa Lang en Arnaut Danjuma aan PSV gekoppeld, maar zeker laatstgenoemde optie is een dure', weet Elfrink, die aangeeft dat Lang zo'n twaalf miljoen euro zou moeten kosten. Zelf sluit de oud-Ajacied een terugkeer in de Eredivisie niet uit.