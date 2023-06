'Tottenham Hotspur gaat niet verder met Danjuma; interesse uit zeker drie grote landen'

Arnaut Danjuma heeft zijn laatste wedstrijd voor Tottenham Hotspur al gespeeld. De kwakkelende topclub uit Londen heeft besloten de clausule in het huurcontract van de aanvaller niet te lichten. Zodoende keert de Nederlander deze zomer voor even terug naar Villarreal.

Dat nieuws wordt woensdagmiddag gebracht door de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano. Hij weet dat Tottenham niet van plan in om Danjuma definitief in te lijven. Deze zomer hadden the Spurs de mogelijkheid om de international van Oranje voor ruim dertig miljoen euro over te nemen van Villarreal. Dat de Londenaren dat niet gaan doen, zal voor weinig mensen een verrassing zijn.

Artikel gaat verder onder video

Danjuma (26) kwam een half jaar geleden op huurbasis naar de Premier League. Uiteindelijk is zijn avontuur in het Tottenham Hotspur Stadium geen succes gebleken. De aanvaller speelde in de competitieverband slechts negen wedstrijden, waarin hij een keer het net wist te vinden. De laatste weken van het voor Tottenham teleurstellende seizoen zat de zesvoudig international vooral op de bank.

Nu keert Danjuma dus terug naar Villarreal, waar hij nog tot medio 2026 onder contract staat. De kans dat de ex-speler van onder meer NEC, Club Brugge en AFC Bournemouth in het Estadio de la Cerámica blijft is klein. Volgens Romano staat Danjuma er goed op bij clubs in de Premier League, Bundesliga en Ligue 1. Deze zomer moet de aanvaller wel een goede keuze maken met het oog op speeltijd.