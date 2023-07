Luuk de Jong openbaart welke vraag hij altijd aan jonge talenten stelt

Als ervaren rot heeft Luuk de Jong het tijdens het trainingskamp van PSV in Oostenrijk niet alleen druk gehad met zichzelf, maar ook tijd gestoken in het zo goed mogelijk begeleiden van talenten die in de voorbereiding de kans krijgen van Peter Bosz. Jonge spelers die zich aandienen, krijgen altijd dezelfde vraag van de 32-jarige spits.

"Wat heb je ervoor over? Die vraag stel ik altijd aan jonge talenten", vertelt De Jong in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Als je kampioen wilt worden, moet je er alles voor over hebben. Niet zaniken, niet verslappen op belangrijke momenten in de trainingen of het buiten het veld laten lopen. Het is mooi om te zien dat er bij ons weer hele gretige jongens klaarstaan om hun rol in het voetbal te gaan pakken."

Waar PSV met Ricardo Pepi (FC Augsburg) en Noa Lang (Club Brugge) deze zomer tot nu toe twee grote aankopen deed, verwacht De Jong dat er nog wel meer spelers worden gehaald. "Andersom hou ik er ook wel van als fris talent bij de groep komt en nieuwe energie brengt. Als de jonge jongens bij ons zo doorgaan, en er kan nog heel veel beter, gaan er mooie dingen gebeuren", voorspelt hij.

Negen talenten kregen in Windischgarsten de kans van Bosz. Niek Schiks, Livano Comenencia, Emmanuel van de Blaak, Tim van den Heuvel, Tygo Land, Mohamed Nassoh, Julian Kwaaitaal, Jason van Duiven en Isaac Babadi maakten deel uit van de PSV-selectie die anderhalve week in Oostenrijk bivakkeerde.