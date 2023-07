Man United-fans schrikken zich rot na beelden Bijlow: 'Ik heb echt gelachen 🤣'

Sommige supporters van Manchester United maken zich zorgen om de komst van Justin Bijlow. Op Twitter gaan beelden rond van een opvallende actie van de keeper van Feyenoord in de voorbereiding op het afgelopen seizoen.

In de oefenwedstrijd tegen Osasuna (1-2 nederlaag) van 31 juli verstuurde Bijlow een bizarre pass richting Lutsharel Geertruida. Hij raakte de bal verkeerd en schoot tegen de eigen paal, maar het liep goed af.

Artikel gaat verder onder video

"Hahaha, kunnen we alsjeblieft het contract van De Gea verlengen, ik smeek jullie", schrijft een Manchester United-fan als boodschap aan de club. Een ander: "Jezus, geef me De Gea 💀." Een andere fan heeft nu al weinig vertrouwen in het nieuwe seizoen: "Ik heb echt gelachen 🤣🤣🤣🤣 we are truly finished."

In het afgelopen weekend werd duidelijk dat Manchester United serieuze interesse heeft in Bijlow. Van een bod is echter nog geen sprake. De keeper ziet de overstap wel zitten en kan zijn salaris volgens De Telegraaf verviervoudigen, maar Feyenoord wil niet meewerken.