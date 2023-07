'Manchester United krijgt groen licht: terugkeer Greenwood in selectie Ten Hag stap dichterbij'

De kans dat Mason Greenwood (21) door Manchester United in genade gaat worden aangenomen lijkt een stukje groter te zijn geworden. Volgens de tabloid The Sun heeft kledingsponsor Adidas zich in beginsel positief opgesteld over een terugkeer van de aanvaller in de selectie van Erik ten Hag.

De 21-jarige Greenwood stond te boek als supertalent, maar viel in januari 2022 hard van zijn voetstuk. De Engelse politie arresteerde hem wegens vermeende mishandeling en verkrachting van zijn partner Harriet Robson, die daarvan tevens 'bewijs' op Instagram zette. United besloot de eenmalig Engels international per direct te schorsen. Nu Greenwood in januari van dit jaar te horen kreeg dat de aanklachten tegen hem zijn komen te vervallen omdat Robson (met wie hij inmiddels een kind heeft) de aanklacht introk, is de club bezig met een onderzoek naar een mogelijke terugkeer op het veld.

Een belangrijke reden om Greenwood níet in genade aan te nemen is de angst voor negatieve reacties onder de supporters. Ook de spelers van het vrouwenteam van de club spraken zich daarover uit. Toch vreest United één ding nog meer: dat sponsoren zich terugtrekken bij een terugkeer omdat zij niet willen dat hun merk in verband wordt gebracht met iemand die verdacht werd (en in de publieke opinie wel degelijk schuldig is) van de feiten waarvoor Greenwood werd opgepakt. Het signaal van Adidas zou dan ook een grote stap op weg naar rehabilitatie kunnen betekenen.

The Sun beroept zich op een bron binnen de club en meldt dat het kledingmerk de club niet laat vallen als Greenwood weer op het veld zou verschijnen: "De eerste signalen van Adidas zijn positief", zo weet de krant. "Zonder hun goedkeuring zou het wel heel moeilijk voor Greenwood worden om terug te keren. Maar ze hebben gecommuniceerd dat zijn terugkeer geen onoverkomelijk obstakel zou zijn."