Manchester United pleegt 'belangrijke coup' en laat Arsenal verbouwereerd achter

Erik ten Hag krijgt komend seizoen bij Manchester United de beschikking over Garry O'Driscoll, zo meldt The Athletic. The Red Devils plukken de hoog aangeschreven arts weg bij Arsenal.

Manchester United pleegt volgens de gerenommeerde journalist David Ornstein een 'belangrijke coup' door O'Driscoll op te halen bij de concurrent. De arts trad in 2009 in dienst bij Arsenal en groeide door de jaren heen uit tot een sleutelfiguur binnen de club.

O'Driscoll stond in 2020 op het punt Arsenal te verruilen voor Liverpool, maar bedacht zich toen en bleef de Londense club trouw. Nu verlaat hij The Gunners alsnog. Het is de verwachting dat de transfer aan het einde van de zomer wordt afgerond.

Manchester United haalt O'Driscoll als vervanger van Steve McNally, die de club na zestien seizoenen heeft verlaten. O’Driscoll gold op Old Trafford als topkandidaat voor de vacature.