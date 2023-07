'Manchester United wil opnieuw zaken doen met Bayern München'

Manchester United zou deze zomer opnieuw zaken willen doen met Bayern München. De club van Erik ten Hag huurde afgelopen seizoen middenvelder Marcel Sabitzer van de Duitse recordkampioen, maar zou nu in de markt zijn voor zijn ploeggenoot Leon Goretzka (28).

Sabitzer kwam tijdelijk over uit München toen Christian Eriksen vlak voor het sluiten van de winterse transferperiode geblesseerd raakte. De Oostenrijker keerde deze zomer terug uit Manchester, maar ziet nu mogelijk Goretzka vertrekken, zo meldt Sky Sports althans. "Manchester United blijft de situatie rond de oud-speler van Schalke 04 op de voet volgen", schrijft het medium. "De transfer van Mason Mount bracht daar geen verandering in", voegt Sky daaraan toe.

Bayern zou niet onwelwillend tegenover een vertrek van Goretzka staan, maar dan moet er wel flink betaald worden. "Volgens informatie van Sky zou FCB Goretzka willen opgeven als er een serieus bod van 40 of 50 miljoen euro op tafel komt", zo meldt de zender tenminste. De houding van Der Rekordmeister zou te verklaren zijn omdat trainer Thomas Tuchel de deze zomer transfervrij van RB Leipzig overgenomen Konrad Laimer als eerste optie naast onbetwiste basiskracht Joshua Kimmich zou zien. Bovendien heeft Bayern ook Ryan Gravenberch nog altijd achter de hand en kan ook Raphaël Guerreiro op het middenveld uit de voeten.

Tuchel betreurde tijdens zijn eerste persconferentie van het nieuwe seizoen openlijk dat Bayern naast Declan Rice heeft gegrepen. "Hij heeft een profiel dat we volgens mij nog niet in de selectie hebben." Toch zou Goretzka niet langer onaantastbaar zijn, waardoor United een kans maakt. Ten Hag zou echter wel concurrentie krijgen van "nog twee of drie andere topclubs" als hij achter Goretzka aan besluit te gaan, zo weet Sky. Welke clubs dat zijn maakt de zender echter niet bekend.