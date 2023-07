Maurice Steijn erkent: 'Dat soort scenario's bespreken we ook'

Maurice Steijn houdt vertrouwen in Sven Mislintat, ondanks dat de selectie van Ajax een kleine twee weken voor de start van de competitie nog lang niet op orde is. De trainer hunkert naar aanwinsten en weet dat de directeur voetbalzaken met verschillende spelers bezig is. Dat het allemaal lang duurt, is volgens Steijn wel te verklaren.

Ajax moet deze transferzomer eerste verkopen voordat het geld uitgeeft. Het eerste geld kwam binnen toen halverwege deze maand Jurriën Timber de overstap naar Arsenal maakte. "Toen pas konden we echt handelen. Intern voeren we die discussie ook, dat je misschien voor de baten uit moet gaan lopen, ook om te voorkomen dat een aantal targets voor een andere club kiest", zegt Steijn in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Steijn en Mislintat zitten wat dat betreft op één lijn. "Dat bepaalt hij echter niet alleen. Daar zit een apparaat achter, waar hij afspraken mee heeft gemaakt door wat vorig fout is gegaan en het ongelooflijke geld wat uit is gegeven. Hij moet dat aan de voorkant repareren. Daardoor is het nu één uit en één erin. Voor de coach is dat niet prettig. Ik wil ook gewoon door. Ben ook blij dat de deal van Bassey rond is. Maar ook daar: Speelt ook al tien dagen maar is gisteren pas rondgekomen. Je loopt wat dat betreft achter de feiten in."

Ajax zit onder meer achter Josip Sutalo (Dinamo Zagreb) en Eduard Spertsyan (FK Krasnodar) aan, terwijl Nick Olij (Sparta Rotterdam) nu ook op het Amsterdamse wensenlijstje staat. "Ik weet met welke spelers we bezig zijn. Er is nog geen deal. Ik hoop dat het snel rondkomt en dat onze spelers ook rustig blijven. Ik ben niet gek. Het is alleen moeilijk om er een tijd op te plakken. Ik had bijvoorbeeld gehoopt er op het trainingskamp minimaal één te verwelkomen. Dat is niet gebeurd. Ik zie ze liever vandaag dan morgen komen", aldus Steijn, die weet dat er ook een moment komt waarop Ajax moet doorschakelen naar andere targets. "Dat soort scenario’s bespreken we ook."