Maurice Steijn ontkent Peter Bosz na te apen: 'Wij zijn eerder begonnen'

De voertaal bij Ajax is dit seizoen Nederlands. Maurice Steijn legt in gesprek met De Telegraaf uit waarom hij daarvoor heeft gekozen. Dat Peter Bosz bij PSV dezelfde keuze heeft gemaakt, is volgens Steijn toeval.

"Ik heb het gelezen dat Nederlands de voertaal onder Peter Bosz bij PSV is. Dat is het hier ook vanaf dag één. En het is niet zo dat ik hem heb nageaapt, want wij zijn eerder begonnen. Nee, zonder dollen. De gedachte erachter is dat ik wil dat de spelers interactie met elkaar krijgen", zegt Steijn.

Artikel gaat verder onder video

De trainer hoorde Tahirovic van de week aan Klaassen vragen wat hij bedoelde. "Dat is mooi. Die jongen is er overigens net. Maar als je één of twee jaar in Nederland speelt, mag je de voetbaltermen echt wel kennen. Want dat hoort bij je werk, waar je dik voor wordt betaald", aldus Steijn.

Dat er op het trainingsveld van Ajax Nederlands de voertaal is, betekent niet dat er geen Engels wordt gesproken. "Als we de diepte ingaan, leggen we echt nog wel dingen in het Engels uit, hoor. En jongens kunnen altijd naar ons toekomen als ze iets in het Nederlands niet hebben begrepen."