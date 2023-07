Maurice Steijn schrikt van Ajax en hoopt nog op 'drie à vier' versterkingen

Ajax-trainer Maurice Steijn zag zijn elftal zaterdag tegen een forse nederlaag oplopen tegen Anderlecht. Na 90 minuten stond een afgetekende 3-0 op het bord, de coach beseft dan ook dat er zowel voor hemzelf als voor directeur voetbalzaken Sven Mislintat nog behoorlijk wat werk aan de winkel is.

"Verdedigend was het heel matig", legt Steijn tegenover het Algemeen Dagblad de vinger op de zere plek bij de Amsterdammers. "Elke aanval van Anderlecht was haast een grote kans." De coach moet de schwung terugbrengen in het voetbal van Ajax, maar ziet zijn verdedigers onnodig instappen. "Waar we vanaf moeten, en dat valt me op sinds ik ben begonnen, is dat we te pas en te onpas naar voren willen stappen en hele grote ruimtes in onze rug achterlaten. Daar trainen we op en dat laten we veel zien."

Daarnaast waren zijn spelers tegen de Belgen regelmatig betrokken bij opstootjes met tegenstanders én de arbitrage. Vorig seizoen was dat, vooral na de bekerfinale tegen PSV, ook al een groot punt van kritiek op de selectie van Ajax. Steijn wil dat dan ook niet meer zien. "We moeten ook af van die reacties op de scheidsrechter en tegenstanders. Daar ga ik met deze gasten wel over praten."

Om komend seizoen mee te kunnen doen om de landstitel moet de selectie van Ajax in de ogen van Steijn nog aanzienlijk versterkt worden. "Verdedigend moeten we er nog twee bij krijgen en op het middenveld en in de aanval hebben we nog iets nodig. We hebben nog drie of vier spelers nodig om mee te doen om het kampioenschap", somt Steijn op. Vooralsnog zag hij met Jurriën Timber (Arsenal) en Dusan Tadic (Fenerbahçe) twee basisspelers van afgelopen seizoen vertrekken, vooralsnog staat daar alleen de komst van Branco van den Boomen (Toulouse) en Benjamin Tahirovic (AS Roma) tegenover.

Werk aan de winkel dus voor Mislintat, die echter met beperkte financiële middelen de markt op moet. "Pas toen het geld voor Jurriën Timber binnen was, konden we doorpakken", vertelt Steijn. Ajax vist in een vijver waarin ook club uit grotere competities hun versterkingen zoeken, wat het vinden van opvolgers van Timber en Tadic bemoeilijkt. "Vervolgens hebben spelers die je wil bijvoorbeeld opties in Duitsland of Italië. Dan moeten we dus met een heel goed verhaal komen" aldus Steijn. Zowel financieel als sportief kan Ajax moeilijk concurreren: "Het Champions League-voetbal waarmee je in het verleden spelers hierheen kon halen, is er nu ook niet."

Fitheid

Steijn bevestigt de berichtgeving van Telegraaf-journalist Mike Verweij van afgelopen woensdag. Die schreef dat de spelers van Ajax zich afgelopen seizoen veel minder fit dan die van concurrent Feyenoord bij het Nederlands elftal meldden. "Hoe dat komt, weet ik niet, maar ik heb de cijfers gezien waaruit dat bleek", vertelt Steijn. Inmiddels is hij bezig met een inhaalslag op het conditionele vlak: "Jongens leggen met en/of zonder bal zo’n 14/15 kilometer af, hoor ik van de performance coach. Dat is voor mij ook de eerste vereiste: topfit zijn."