Maurice Steijn wacht op versterkingen bij Ajax: 'Dáár willen we voor gaan'

Maurice Steijn maakt zich niet ongerust nu Ajax twee weken voor de competitiestart nog maar twee spelers heeft aangetrokken. De trainer heeft er begrip voor dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat tot nu toe alleen nog maar Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic naar Amsterdam haalde.

Wel hoopt Steijn zijn selectie zo snel mogelijk compleet te hebben. Op het wensenlijstje van de trainer staan vier spelers: twee verdedigers, een middenvelder en een spits. "Dat er iets bij moet, is duidelijk. Er zijn goede spelers vertrokken. Er zijn leiders vertrokken. Daar hebben we nog te weinig voor terug. We weten waarom het langer duurt: er moeten eerst spelers verkocht worden voordat we spelers kunnen halen", aldus Steijn voor de camera van de NOS.

Ajax jaagt naar verluidt op de handtekening van Josip Sutalo (Dinamo Zagreb) en Eduard Spertsyan (FK Krasnodar). "We willen écht voor de nummers één op de lijst gaan en niet voor de nummers twee en drie. Dan zul je soms iets meer geduld moeten hebben. Ik heb de noodklok niet geluid en als dat wel zo is overgekomen, dan is dat zeker niet de intentie geweest", gaat de trainer verder.

Waar Ajax nog maar twee spelers aantrok, vertrokken met Dusan Tadic en Jurriën Timber tot nu toe twee basiskrachten. Calvin Bassey, die vorig seizoen lang niet alles speelde, staat op het punt de overstap naar Fulham te maken, terwijl er voor Edson Álvarez en Mohammed Kudus de nodige interesse is.