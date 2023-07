Mesut Özil zorgt voor walging met nieuwe tattoo: ‘Lever je paspoort nu meteen in’

De professionele voetbalcarrière van Mesut Özil was reeds als een nachtkaars uitgegaan en langzaamaan valt de oud-middenvelder van onder meer Real Madrid en de nationale ploeg van Duitsland ook als mens van zijn voetstuk. Özil komt dit weekeinde zeer negatief in het nieuws vanwege een nieuwe tatoeage op zijn lichaam.

De linkerborst van Özil wordt sinds kort namelijk gesierd door drie halvemanen en een wolf, een verwijzing naar de extreemrechtse Turkse Partij van de Nationalistische Beweging (MHP) en de daaraan gelieerde ultranationalistische Grijze Wolven. De nieuwste tattoo van Özil zorgt bij veel mensen voor walging, zo valt onder meer te lezen onder de meest recente Instagram-posts van de inmiddels 34-jarige oud-voetballer.

Artikel gaat verder onder video

De Volkskrant schreef in november 2020 een uitgebreid artikel over de Grijze Wolven. Zij omschrijven zichzelf als een ‘culturele en educatieve vereniging’, die algemeen wordt beschouwd als de jongerenvleugel van de rechts-nationalistische MHP. Laatstgenoemde partij is de coalitiepartner van de Turkse regeringspartij AKP van president Recep Tayyip Erdogan. De Grijze Wolven zijn omstreden. Minderheden zoals Koerden, Armeniërs en Joden worden door hen niet geduld; erkenning van de Armeense genocide zien de Grijze Wolven als een diepe belediging van de Turkse natie, zo schrijft De Volkskrant.

De Grijze Wolven zijn in Frankrijk verboden en in Nederland werd in 2021 een motie aangenomen waarin de regering werd verzocht om te onderzoeken of er een juridische grondslag bestaat om de organisatie te verbieden en op een Europese sanctielijst te plaatsen. Saillant: het voorstel werd aangenomen met alleen de stemmen van de fractie van DENK tegen.

Ondanks de bedenkelijke reputatie van de Grijze Wolven, voelt Özil kennelijk verbondenheid met de organisatie en de daaraan gelieerde MHP. De Turkse personal trainer Alper Aksaç plaatst dit weekeinde een foto op Instagram met Özil. Beiden tonen hun afgetrainde lichaam. Daarbij valt meteen de tatoeage op de linkerborst van Özil op: een wolf, onderdeel van het logo van de Grijzen Wolven, en drie halvemanen, het symbool van de MHP.

De tatoeage zorgt alom voor walging op social media. De meest recente posts van Özil op Instagram worden bijvoorbeeld overstroomd met negatieve reacties van voetbalfans wereldwijd. “Dit was ooit een nationale speler van Duitsland… Schaam je”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Iemand anders stipt de hypocrisie van Özil aan: de Duitse-Turk zwaaide in 2018 af als international van Duitsland omdat de Duitse voetbalbond ‘racistisch’ zou zijn. “Zie wie enkele jaren later de racist en de fascist is. Zonder Duitsland zou je het nooit gemaakt hebben. Je bent een walgelijk mens”, zo klinkt het. “Onvoorstelbaar hoe zo’n voetballer zich ontwikkeld heeft! Zonde van zijn persoonlijkheid als mens. Treurig”, schrijft een ander. “Het is treurig hoe diep een mens kan zinken en daarmee zijn nalatenschap kan verpesten. Verander van nationaliteit, want met onze waarden ben jij niet verbonden” en “Lever je paspoort nu meteen in”, zijn andere reacties.

Özil now officially announces with his tattoo that he is a supporter of the fascist grey wolves, who have Kurds, Armenians, Christians, Jews, Greeks etc. as their enemies. If he has officially declared himself a Turkish fascist, will he still keep his German passport? pic.twitter.com/VhSUqntpyr — NewsFromKurdistan (@NewsKurdistan1) July 23, 2023

Özil zwaaide in maart van dit jaar af als prof. De in Gelsenkirchen geboren linkspoot speelde in Europa voor Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid en Arsenal, alvorens hij in 2021 naar Fenerbahçe verkaste. Daar mislukte hij. Ook zijn avontuur bij Istanbul Basaksehir was een mislukking, waarna hij enkele maanden geleden een punt zette achter zijn actieve spelerscarrière. Hij speelde 92 interlands voor de Nationale ploeg van Duitsland en werd in 2014 wereldkampioen met die Mannschaft.

De meest recente posts van Özil worden overspoeld met negatieve reacties. Klik op de foto om doorgeleid te worden naar de reacties.