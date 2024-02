Özil grapt over blauwe kaart: ‘Dus dan spelen zij maar met zes spelers?’

De berichtgeving door The Telegraph over de mogelijke introductie van de blauwe kaart houdt de gemoederen bezig. Volgens het Britse medium was de spelregelcommissie van de FIFA vrijdag van plan om experimenten met de blauwe kaart aan te kondigen. Mocht een speler die krijgen van de scheidsrechter, dan moet ‘ie tien minuten naar de kant. Voor reden om de draak te steken met Atlético Madrid.

Er is momenteel veel onduidelijkheid over de blauwe kaart. The Telegraph pakte donderdagmiddag uit met het nieuws dat de International Football Association Board (IFAB) heeft ingestemd met een testfase. Scheidsrechters zouden naast de gele en rode ook een blauwe kaart tot hun beschikking krijgen. Die kunnen spelers krijgen indien zij een professionele overtreding maken of aanmerkingen hebben op de arbitrage. Volgens het Britse medium zou er vanaf komende zomer al mee getest kunnen worden. De FIFA liet in een reactie weten dat de blauwe kaart in elk geval voorlopig niet z’n intrede zal gaan maken op ‘topniveau’.

Özil was er donderdag als de kippen bij om te reageren op de berichtgeving door The Telegraph. De wereldkampioen van 2014 is inmiddels al een tijdje gestopt met voetballen, maar volgt de sport ongetwijfeld nog nauwlettend op de voet. Özil droeg tijdens zijn actieve loopbaan het shirt van onder meer Arsenal en Real Madrid. In Spanje stond hij meermaals tegenover Atlético Madrid. De rivaal van zijn oude werkgever heeft geen al te beste indruk achtergelaten. “Dus Atlético speelt dan maar met zes spelers?”, schrijft Özil op X boven een tweet over de mogelijke introductie van de blauwe kaart. De formatie van coach Diego Simeone is niet vies van een professionele overtreding en beklaagt zich ook meermaals per wedstrijd bij de scheidsrechter. Dat is Özil klaarblijkelijk nog niet vergeten.

Özil speelde tijdens zijn loopbaan tien keer tegen Atlético. Acht keer als speler van Real Madrid en tweemaal in het shirt van Arsenal. In dienst van de Koninklijke verloor hij slechts één keer van de rivaal. Die nederlaag was wel meteen een pijnlijke. Real en Atlético troffen elkaar in 2013 in de finale van de Copa del Rey. Real kwam door een doelpunt van Cristiano Ronaldo - op aangeven van Özil - nog wel op voorsprong, maar doelpunten van Diego Costa en Miranda (in de negende minuut van de verlenging) bezorgden de ploeg van Simeone uiteindelijk de beker.