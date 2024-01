Wéér ontbreekt Memphis bij Atlético: 'Het is alsof je niets hebt'

Het Europees Kampioenschap in Duitsland gaat weliswaar pas over ruim vijf maanden van start, maar je kunt je nu al afvragen of dan van de partij is. De aanvaller leek na een spierblessure eindelijk op de weg terug, maar kampt opnieuw met fysieke ongemakken en moet daardoor de kraker tegen Real Madrid in de halve finale van de Spaanse Supercup aan zich voorbij laten gaan. Journalist Pascual Ruiz Arnal laat er op X geen misverstand over bestaan.

Wie een blik werpt op de statistieken van Memphis sinds zijn vertrek bij FC Barcelona, is geneigd te zeggen dat het huwelijk tussen Atlético Madrid en de Oranje-international een succes is. Na 22 wedstrijden staat de teller immers op acht doelpunten. In 42 duels voor FC Barcelona kwam hij tot veertien treffers. Statistieken vertellen echter vrijwel nooit het hele verhaal. En dat is ook wat Memphis betreft het geval. Door blessures miste de Oranje-international al 22 wedstrijden van Atlético Madrid.

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen stond Memphis pas 411 minuten binnen de lijnen, verdeeld over dertien wedstrijden. Zijn start was nog hoopgevend. Hij trof doel in de eerste competitiewedstrijd tegen Granada en was twee weken later ook op bezoek bij Rayo Vallecano trefzeker. Memphis kreeg echter niet de kans zijn goede start een passend vervolg te geven. Een spierblessure hield hem bijna twee maanden aan de kant. Daardoor miste hij niet alleen de interlands van Oranje in de laatste fase van de kwalificatiereeks voor het EK in Duitsland, maar ook vier groepsduels in de Champions League.

Sinds zijn rentree op 25 november kwam Memphis acht keer in actie, waarvan slechts één keer vanaf het begin. Dat was in de bekerwedstrijd tegen CD Lugo een paar dagen geleden. Memphis voorkwam met een dubbelslag een regelrechte afgang voor Atlético. Het waren zijn eerste treffers sinds zijn rentree. Die smaakten naar meer, maar het is nu de vraag wanneer Memphis weer binnen de lijnen kan verschijnen. Atlético maakte vlak voor de aftrap tegen Real Madrid bekend dat de Nederlander niet in de selectie zit vanwege ‘ongemakken’. Meer daarover is niet bekend. Pascual Ruiz Arnal lijkt er onderhand wel een beetje klaar mee te zijn. “Niets te zeggen over Memphis en zijn aanhoudende blessures, ongemakken en dergelijke”, schrijft de journalist van Marca en Claro Sports woensdagavond op X.

Maar met wat volgt steekt Arnal zijn mening zeker niet onder stoelen of banken. “Atlético kan het zich niet veroorloven om in deze omstandigheden zo’n speler te hebben, het is alsof je niets hebt”, leest het. Atlético Madrid heeft een druk programma. Zondag speelt het mogelijk de finale van de Spaanse Supercup. Een paar dagen later staat de volgende Madrileense derby tegen Real op het programma en vervolgens moet de formatie van coach Diego Simeone in januari nog driemaal aan de bak in de competitie. In de eerste wedstrijd van februari is opnieuw Real Madrid de tegenstander. Met of zonder Memphis? Die vraag heeft Atlético zichzelf nu al te vaak moeten stellen…