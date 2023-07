Met Buijs herenigde Poldervaart kijkt 'teleurgesteld' terug op periode bij De Graafschap

Adrie Poldervaart keert bij Fortuna Sittard terug aan de zijde van Danny Buijs. De oud-trainer van Excelsior fungeerde bij FC Groningen al als assistent van Buijs, maar stond afgelopen seizoen bij De Graafschap weer even op eigen benen. Zijn avontuur in Doetinchem liep echter in meerdere opzichten uit op een teleurstelling, zegt de 52-jarige oefenmeester terugkijkend op zijn korte dienstverband bij De Superboeren.

In gesprek met ESPN spreekt Poldervaart van een "onbevredigend gevoel" dat hij overhield aan zijn tijd bij De Graafschap. "Ik heb donderdag mijn appartement daar leeggehaald, dat deed pijn", geeft hij toe. "Ook omdat ik een band en een relatie had opgebouwd met een hoop mensen om de club heen. Dan is het spijtig dat je dat niet kunt voltooien, het voelt nu onafgemaakt aan", aldus Poldervaart.

Tot begin februari zat Poldervaart daadwerkelijk op de bank in Doetinchem. Een zeldzame ziekte maakte dat daarna helaas onmogelijk, Poldervaart bleek een vorm van het Guillain-Barré Syndroom te hebben en kwam in het ziekenhuis terecht. Zijn assistent Richard Roelofsen maakte het seizoen vervolgens af, maar na zijn herstel kreeg Poldervaart te horen dat De Graafschap niet met hem verder wilde.

Dat had vermoedelijk ook te maken met de teleurstellende sportieve prestaties die De Graafschap vóór zijn ziekte zich openbaarde wist te behalen. Van de 23 duels die hij de ploeg leidde, werden slechts zeven in winst omgezet. "We hadden best een goede voorbereiding gedraaid", kijkt de trainer terug. "Maar dan lukt het niet in het begin en wil je proberen dat met z'n allen om te buigen maar dan word je ook nog ziek erbij", somt hij op. "Uiteindelijk krijg je te horen dat ze niet verder met je willen. Ik ben hiërarchisch ingesteld, dan kun je de politie bellen of het leger erbij halen maar daar gaat niets aan veranderen."