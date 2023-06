Yilmaz stopt na vertrek bij Fortuna ook definitief als profvoetballer

Burak Yilmaz heeft zijn vertrek als profvoetballer aangekondigd. De Turk liet een aantal weken terug al weten niet door te willen gaan bij Fortuna Sittard, maar stopt nu helemaal. De spits speelde voor veel grote ploegen in Turkije en behaalde met het Franse LOSC Lille de titel.

Op maandagmiddag hield Yilmaz een persconferentie om te laten weten dat hij stopt als profvoetballer. “Gisteravond zwaaide een van ’s werelds grootste voetballers (Zlatan Ibrahimovic, red.) af in het stadion. Ik zou ook graag afscheid willen nemen, maar dat mocht helaas niet zo zijn. Ik wilde ook niet dat mijn pensioen aankondigen via het internet, daarom ben ik hier vandaag.”

Yilmaz kwam afgelopen zomer naar Fortuna en tekende daar een contract voor vijf jaar. “Ik ging voor een project van vijf jaar naar Fortuna Sittard, ik zou trainer worden. Toen zagen we dat we niet op één lijn zaten en beëindigden we onze samenwerking. Het is voorbij en vanaf kijken we verder.”

Zijn mooiste moment in zijn carrière beleefde Yilmaz uitgerekend tegen het Nederlands elftal. “Ik kan de wedstrijd in het nationale team tegen Nederland niet vergeten. Ik scoorde drie keer in die wedstrijd.” Yilmaz wilde nog niet bekendmaken wat hij in de toekomst gaat doen. “Ik heb geen haast. Als ik ergens aan begin, moet het wel goed voelen. Ik wil niet te vroeg aan iets beginnen.”