Dit zegt volgens Mike Verweij iedereen bij Ajax over Calvin Bassey

Het begint er steeds meer op te lijken dat de wegen van Ajax en Calvin Bassey al na één seizoen scheiden. De 23-jarige verdediger doet er volgens Mike Verweij en Marcel van der Kraan goed aan om de overstap te maken naar de Premier League, waar hij met zijn kwaliteiten vermoedelijk beter tot zijn recht komt.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf bespreken Verweij en Van der Kraan het mogelijke vertrek van Bassey bij Ajax. "Fulham is serieus en er zijn nog wel wat meer clubs die naar hem hebben geïnformeerd. Ajax heeft zoiets van: we hebben 23 miljoen euro voor hem betaald en het is niet geworden wat iedereen ervan had gedacht. Sterker nog: het is tegengevallen. Wat heel duidelijk is - en dat hoor je van iedereen - is dat Bassey goed traint en puur als verdediger best oké is. Dat de interesse uit de Premier League komt, snappen mensen ook nog wel", begint Verweij.

Bassey maakte deze week in het oefenduel met Shakhtar Donetsk (3-0) zijn eerste minuten voor Ajax dit seizoen. Met het weggeven van een grote kans viel hij in negatieve zin op. "Dat werkt ook allemaal niet mee in de beleving van de fans. Ik denk dat hij het beste kan wegwezen. Er wordt nu door Fulham 17 miljoen euro geboden, schijnt het. Ajax zal met een tegenvoorstel komen. Als je dan 20 miljoen euro kunt krijgen, dan zou ik dat bedrag pakken", gaat de Ajax-watcher verder.

Daar is Van der Kraan het mee eens. "Hij past ook gewoon veel beter in Engeland. Het zou een wonder zijn als Bassey nog slaagt bij Ajax. Giovanni van Bronckhorst was bij Rangers heel tevreden over hem en hij heeft hem ook wel verteld dat het beter zou zijn als hij daar nog wat langer zou spelen. Bassey dacht dat hij zijn ontwikkeling kon maken door een betere voetballer te worden bij Ajax, maar het valt niet mee om de Ajax-stijl je eigen te maken als je niet uit de Ajax-school komt."