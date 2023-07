Mike Verweij en Valentijn Driessen hakken (weer) in op Sven Mislintat: 'Zelfs een blinde zag dit aankomen'

Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn nog altijd niet overtuigd door Sven Mislintat. De journalisten van De Telegraaf tonen zich deze zomer geregeld criticasters van de nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf spreken ze hun verbazing uit over het uitblijven van een opvolger van Jurriën Timber.

"De absolute topprioriteit voor Ajax is een goede rechter centrale verdediger, een vervanger van Timber. Ik vind het heel gek dat Ajax die nog niet heeft, want een blinde kon zien dat Timber zou vertrekken", zegt clubwatcher Verweij. "Daar moet je gewoon op anticiperen en dat kon je in juni al doen, door met spelers in gesprek te gaan. Twee weken voor het begin van de competitie heeft Ajax de selectie nog lang niet compleet."

Artikel gaat verder onder video

Verweij roept in herinnering dat Mislintat rond het vertrek van trainer John Heitinga aangaf de selectie vroeg in de voorbereiding rond te willen hebben. Daar zou trainer Maurice Steijn ook bij gebaat zijn, weet Verweij. "Steijn heeft nog nooit een topclub getraind en bij Ajax kun je zomaar op straat staan als je drie van de eerste vijf wedstrijden niet wint. Mislintat moet Steijn helpen en dat doet hij gewoon niet op dit moment."

Driessen trekt soortgelijke conclusies als Verweij. "Onze vriend Mislintat heeft gezegd dat hij vanaf januari al bezig is. De afspraak met Timber om deze zomer mee te werken aan een transfer is vorige zomer al gemaakt. We zitten nu nog te wachten op die Kroaat (Josip Sutalo, red.). Tot nu toe is Mislintat geen dealmaker gebleken."

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt vanaf minuut 24.14 besproken hoe Ajax ervoor staat. De podcast is hieronder te beluisteren via Spotify, maar ook op YouTube.