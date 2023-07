Mike Verweij voorspelt binnen één jaar stijging van transferwaarde tot 60 miljoen euro

Mike Verweij denkt dat Feyenoord er goed aan om doet om deze transferzomer nog geen afscheid te nemen van Santiago Giménez. De Mexicaanse aanvaller staat er volgens de journalist van De Telegraaf zeer goed op bij veel clubs in Europa, maar Verweij verwacht dat zijn transferwaarde volgend seizoen alleen maar verder kan toenemen.

Giménez beleefde in de nacht van zondag op maandag een droomwedstrijd, door in de finale van de Gold Cup namens Mexico het enige doelpunt te maken tegen Panama (1-0). “Hij staat er gigantisch goed op, vooral in Engeland. Er wordt ook heel veel naar hem geïnformeerd. Dat is geen concrete belangstelling, maar puur aftasten”, reageert Verweij in de Kick-off Podcast van De Telegraaf op het internationale succes van de Feyenoord-spits.

Artikel gaat verder onder video

Verweij adviseert Feyenoord om zijn kruit droog te houden en Giménez voorlopig aan zijn contract te houden. De spits zal volgend seizoen met de Rotterdammers actief zijn in de Champions League. Verweij verwacht dat hij zijn transferwaarde verder zal kunnen opschroeven in het miljardenbal. “Als hij er in de Champions League ook vier of vijf in schiet, dan denk ik dat Feyenoord wel eens de absolute hoofdprijs kan gaan krijgen voor deze jongen. Dan moet je misschien wel denken aan een bedrag van 40, 50 of 60 miljoen euro”, voorspelt Verweij.