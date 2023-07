Milan van Dongen stomverbaasd na antwoord van Peter Bosz: 'Ben je serieus?'

Peter Bosz heeft in een uitgebreid interview met ESPN teruggeblikt op zijn eerste weken in dienst van PSV. Waar de 59-jarige trainer tijdens zijn eerste persconferentie in Eindhovense dienst een voorschot nam op de komst van Ricardo Pepi en Noa Lang, wil hij in gesprek met Milan van Dongen weinig kwijt over mogelijke nieuwe transfers.

Van Dongen waagt aan het einde van het interview een poging. "Je was bij je presentatie vrij open over Ricardo Pepi en Noa Lang, terwijl zij nog niet officieel waren gepresenteerd. Toen dacht ik: nou, dat is verfrissend. Niet zo ingewikkeld doen allemaal. Dus kan je nu ook zeggen dat Charles De Ketelaere al heeft getekend?", stelt de verslaggever zijn vraag.

"Ja, die komt er zometeen aan", antwoordt Bosz met een stalen gezicht. "Ja, ben je serieus", reageert een verbaasde Van Dongen. "Nee", lacht Bosz. "Het had gekund", grinnikt de verslaggever, die de tip krijgt om de vragen over mogelijke transfers te stellen aan de eveneens in Oostenrijk aanwezige directeur voetbalzaken Earnest Stewart.

"En die middenvelder van Wolfsburg?", waagt Van Dongen nog een poging. "Aster, hij heeft wel een mooie voornaam. Aster Vranckx", kopt Van Dongen de voorzet voor Bosz in. "Dat moet je allemaal met Ernie bespreken", herhaalt Bosz zijn advies.