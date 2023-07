Mislintat kan verderkijken: vermeend Ajax-target blijft in de Bundesliga

Sepp van den Berg wordt níet de opvolger van Jurriën Timber bij Ajax. Hoewel de Amsterdammers volgens eerdere berichten op donderdag geïnteresseerd zouden zijn in de verdediger van Liverpool, is hij ook volgend seizoen te bewonderen in de Bundesliga. Waar hij afgelopen seizoen nog degradeerde met Schalke 04, wordt hij komend jaar door zijn Engelse werkgever verhuurd aan FSV Mainz 05.

Dat maakt de Duitse middenmoter donderdagavond zelf bekend via de officiële kanalen. De nummer negen van afgelopen seizoen zal Van den Berg net als Schalke dat afgelopen seizoen deed voor een jaar huren van de Engelse topclub. Toch blijken de geruchten over een permanente overstap niet geheel ongegrond, zo blijkt uit de woorden die Mainz plaatste op de eigen website. "Verder werden de mogelijkheden voor een langere samenwerking bepaald", lijkt de club te duiden op het bestaan van een optie tot koop in het huurcontract.

Artikel gaat verder onder video

Van den Berg maakte in de zomer van 2019 verrassend de overstap van PEC Zwolle naar Liverpool. Hoewel hij inmiddels vier (beker)wedstrijden voor de topclub achter zijn naam heeft, zit een doorbraak in de hoofdmacht er niet op korte termijn in. Daarom liet Jürgen Klopp de Nederlandse jeugdinternational de afgelopen twee seizoenen al ervaring opdoen bij achtereenvolgens Preston North End (Championship) en Schalke 04 (Bundesliga).

Een zware blessure wierp een grote schaduw over het voorbije seizoen van Van den Berg. Namens Schalke had hij een basisplaats in de eerste vier wedstrijden van het seizoen, maar door een gescheurde band en daarna een voetblessure duurde het vervolgens tot eind april tot hij weer in actie kon komen voor Die Königsblauen. Dat deed hij overigens in stijl: mede dankzij de gelijkmaker van de verdediger won Schalke het uitduel met Werder Bremen met 1-2. Uiteindelijk mocht dat echter niet baten en degradeerde de gevallen grootmacht na één seizoen in de Bundesliga opnieuw naar het tweede niveau.