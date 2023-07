'Mitchel Bakker gaat Justin Kluivert voorzichtig achterna en heeft transfer naar derde topcompetitie te pakken'

Justin Kluivert (24) werd een kleine twee weken geleden de eerste Nederlander die in alle vijf de grote Europese competities onder contract heeft gestaan. Mitchel Bakker (22) is blijkbaar geïnspireerd door zijn voorbeeld; de linksback heeft volgens AD-journalist Mikous Gouka zijn overstap van Bayer Leverkusen naar Atalanta Bergamo te pakken en mag daardoor ook inmiddels drie topcompetities afvinken op zijn lijstje.

Beide nog altijd jonge spelers komen voort uit de jeugdopleiding van Ajax, maar hebben er nog voor hun 25ste verjaardag al een aardige loopbaan op zitten. Kluivert speelde na zijn vertrek uit Amsterdam achtereenvolgens voor AS Roma, RB Leipzig, OGC Nice en Valencia. Nu hij de Italiaanse club definitief verruilt voor het Engelse Bournemouth, kan hij straks ook de Premier League op zijn cv zetten en is hij daarmee de eerste Nederlander die in de vijf grootste competities van Europa heeft gespeeld.

Bakker brak op zijn beurt nooit door in Amsterdam. Na slechts twee (beker)duels in de hoofdmacht van Ajax stapte hij in 2019 over naar het tweede elftal van Paris Saint-Germain, op dat moment getraind door de Nederlander Leeroy Echteld. De overstap bleek een schot in de roos; mede door blessures bij zijn concurrenten debuteerde hij in februari 2020 in het eerste elftal en zou hij uiteindelijk 45 wedstrijden in de sterrenformatie spelen. In de zomer van 2021 volgde een overstap naar Bayer Leverkusen, dat zeven miljoen euro neertelde voor de Nederlandse back.

In de Bundesliga kon Bakker zich opnieuw van zijn goede kant laten zien. Met Jeremie Frimpong als landgenoot op de andere vleugel stoomde hij veelvuldig op aan de linkerkant en zou hij uiteindelijk tot zeventig wedstrijden in twee seizoenen komen, waarin hij vijf keer wist te scoren en zeven assists achter zijn naam verzamelde. Daarmee trok hij de aandacht van Atalanta Bergamo, dat met Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer al drie Nederlanders onder contract heeft staan. Volgens Sky Sport Italia betaalt Atalanta een transfersom van tien miljoen euro voor Bakker, die in Leverkusen nog een contract had tot medio 2025. Florian Plettenberg (Sky Sport Deutschland) voegt daaraan toe dat dat bedrag door bonussen nog twee miljoen euro hoger kan komen te liggen.