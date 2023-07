Nederlanders eisen negatieve én positieve hoofdrol op in Premier League-oefenonderonsje

De oefenwedstrijd tussen Brentford en Brighton & Hove Albion betekende niet alleen een duel tussen de twee verrassingen van het afgelopen Premier League-seizoen, maar ook een onderonsje tussen twee Nederlanders. Kersvers Brentford-doelman Mark Flekken nam het op tegen Joël Veltman, die al een tijdje een vaste waarde is voor The Seagulls. Beide landgenoten namen in die wedstrijd een hoofdrol op zich.

De eerste, weliswaar negatieve, hoofdrol kwam op naam Flekken. De doelman die onlangs de overstap maakte van Freiburg naar Brentford zag er niet lekker uit bij de 0-1 van Simon Adingra. De international leek de bal wat verkeerd in te schatten waardoor hij uit positie was.

Even later dacht Flekken opgelucht adem te kunnen halen, toen zijn ploeg de gelijkmaker op de schoen had. The Bees speelden een aanval uitstekend uit en kregen voor een leeg doel de kans om de stand gelijk te trekken, maar toen was daar Joël Veltman die precies op de juiste plek de bal van de lijn wist te keren. Mede door deze uitstekende actie slaagde Brighton erin om de nul te houden en uiteindelijk de stand, via opnieuw Adingra, uit te breiden naar 0-2.