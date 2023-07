'Niet ondenkbaar dat PSV nog 25 miljoen euro of zelfs meer investeert'

PSV heeft nog behoorlijk wat ruimte om te investeren in nieuwe spelers, zo blijkt uit een analyse van het Eindhovens Dagblad. Waar de Eindhovenaren deze zomer al voor een kleine 25 miljoen euro uitgaven op de transfermarkt, is het niet ondenkbaar dat nog eenzelfde bedrag of zelfs meer aan transfersommen wordt betaald.

Met Ricardo Pepi en Noa Lang heeft PSV deze zomer tot nu twee flinke investeringen gedaan. Daar komen Davinson Sánchez, Aster Vranckx en Charles De Ketelaere (huur) wellicht bij. Mede door het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke (samen goed voor meer dan tachtig miljoen euro) is er deze transferperiode financieel het een en ander mogelijk in het Philips Stadion.

Artikel gaat verder onder video

Ook met de verkoop van Érick Gutiérrez, Jenson Seelt en Xavi Simons heeft PSV de nodige miljoenen binnengehaald. Het is bovendien goed denkbaar dat Ibrahim Sangaré voor een mooi bedrag de deur van het Philips Stadion achter zich dichttrekt. Hij is voor 37 miljoen euro op te halen in Eindhoven. Nottingham Forest is een van de clubs die hem wil hebben.

Bij een vertrek van Sangaré kan er 'zeker nog meer'. Daar lijkt het nu vooral op wachten om een paar keer goed door te pakken, want PSV moet volgens de krant er rekening mee houden dat het geld van Sangaré nodig kan zijn om de kosten van afschrijvingen op de spelersgroep én het mogelijke operationele verlies van seizoen 2023/24 te dekken.