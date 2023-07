Nieuwe FCUpdate Podcast: 'Tadic die met Besiktas de voorronde van de Conference League ingaat, dat is toch geen stap vooruit?'

Het dondert en het bliksemt op sportpark de Toekomst. Het is dan ook geen verassing dat de soap rondom Dusan Tadic het openingsonderwerp is van de nieuwste FCUpdate Podcast. Host Stan Timmerman en redacteur Thijs Meijaard gaan in gesprek over de situatie rondom de Ajax-captain.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom gaat Tadic überhaupt weg? Waar gaat hij naartoe en is dat wel een stap omhoog? Het zijn allemaal vragen die de twee redacteuren willen beantwoorden.

Verder gaat het over de droomtransfer van Tijjani Reijnders van AZ naar AC Milan die door de hebberigheid van de Alkmaarders op losse schroeven is komen te staan.

"Als AZ nu die transfer naar AC Milan af laat ketsen, gaat Reijnders niks presteren volgend seizoen", gooit Stan als voorspelling in de podcast.

Er wordt nog veel meer besproken, van de uitzichtloze situatie van Donny van der Beek tot het indrukwekkende interview met de uit het zicht verdwenen Dele Alli. Beluister hieronder of op Spotify de kersverse FCUpdate Podcast van vrijdag 14 juli.