Nieuwe shirt van PSV levert wisselende reacties op: 'Moet altijd rood-wit gestreept zijn'

PSV heeft vrijdagmiddag het thuisshirt voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. Het is een ander soort tenue geworden van de Brabanders dan we van de Brabanders gewend zijn, want PSV speelt dit seizoen volledig in het rood.

Afgelopen seizoen kwamen de Eindhovenaren nog in het rood-witte shirt het veld op, maar dat wordt nu een volledig rood tenue. De verfrissing die kledingsponsor Puma heeft doorgevoerd zorgt bij een aantal supporters voor positieve reacties, maar er zijn ook voldoende mensen die deze wijziging niet kunnen waarderen. FCUpdate.nl zet een aantal reacties op een rijtje.