Noa Lang raakt op eerste training bij PSV meteen geblesseerd

Noa Lang is bij zijn eerste training in dienst van PSV meteen geblesseerd geraakt. Dat meldt Rik Elfrink maandagochtend op Twitter. De ernst van de blessure is nog onduidelijk.

Lang moest de training volgens de PSV-watcher al na een paar minuten staken. Bij het verlaten van het veld werd de kersverse aanwinst ondersteund omdat hij zelf niet meer kon lopen.

Zo begint het Eindhovense avontuur van Lang ongelukkig. De Oranje-international rondde afgelopen weekend zijn transfer van Club Brugge naar PSV af. Lang speelt het komende seizoen met nummer 7 op zijn rug.