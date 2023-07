Noa Vahle kan lach niet onderdrukken na uitspraken van Valentijn Driessen

Valentijn Driessen heeft vrijdagavond zijn gal gespuwd over de ontwikkelingen bij Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf toonde zich bij De Oranjezomer zeer kritisch op directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

"Het is natuurlijk een puinhoop. Die arme Maurice Steijn. Ze hebben daar een Duitse technisch directeur, het is ongelooflijk dat ze die hebben genomen. Hij heeft een geweldig verhaal, kan geweldig vertellen, maar inhoudelijk is het niks", begon Driessen zijn betoog, dat nog enige tijd voortduurde. De aanwezige journalist Noa Vahle kon een lach niet onderdrukken. Bekijk de beelden hieronder.