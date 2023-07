Oefenwedstrijden Ajax: alle vriendschappelijke duels voor het seizoen 2023/24

Na een zeer teleurstellend seizoen is Ajax op jacht naar eerherstel. De nieuwe trainer Maurice Steijn moet zorgen voor een wederopstanding in Amsterdam. Hoe ziet de voorbereiding van Ajax eruit? Ajax heeft al veel informatie bekendgemaakt over de invulling van de voorbereiding. Het programma van alle oefenwedstrijden vind je in dit artikel.

Op donderdag 29 juni verschenen veel spelers voor het eerst op trainingscomplex De Toekomst, waarna op vrijdag 30 juni voor het eerst echt werd getraind onder leiding van Steijn. De eerste oefenwedstrijd vindt plaats op 8 juli tegen FC Den Bosch, waarna ook wordt geoefend tegen Shakhtar Donetsk en RSC Anderlecht.

Op maandag 24 juli reist de selectie af naar Duitsland voor een trainingskamp in de plaats Herzogenaurach; vijf dagen later keert Ajax terug in Nederland. De Amsterdammers sluiten het trainingskamp af met een wedstrijd tegen FC Augsburg. Ajax reist op 6 augustus opnieuw af naar Duitsland, waar tegen het Borussia Dortmund van onder meer Sebastien Haller en Donyell Malen gaat oefenen.

Programma Ajax voorbereiding 2023/24:

29 juni: Eerste training

8 juli: Ajax - FC Den Bosch

18 juli: Ajax - Shakhtar Donetsk

22 juli: RSC Anderlecht - Ajax

24 juli t/m 29 juli: Trainingskamp in Herzogenaurach

29 juli: FC Augsburg - Ajax

6 augustus Borussia Dortmund - Ajax

8 augustus: Open Dag

Eerste competitiewedstrijd

Voor het eerst sinds 2018 is Ajax niet vertegenwoordigd in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Daardoor begint het seizoen voor de Amsterdammers op zaterdag 12 augustus met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

