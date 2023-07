Dat Ajax mogelijk zaken gaat doen met FK Krasnodar houdt de gemoederen bezig. Evgeniy Levchenko vindt dat de Amsterdammers indirect de Russische oorlogskas spekken als zij Eduard Spertsyan halen. Chris Woerts kan zich daar wel in vinden.

Wat Woerts betreft moet Ajax zijn morele kompas volgen en Spertsyan niet aantrekken. "Gezien de ophef van vandaag zullen ze zich bij Ajax wel achter de oren krabben", zegt Woerts bij NPO Radio 1. "Maar als het juridisch klopt en de technische staf wil hem per se hebben, dan wordt het lastig om 'nee' te zeggen. Peer Eringa (voorzitter van de raad van commissarissen, red.) kennende zullen hij en zijn collega's van de rvc niet snel toestemming geven."

Artikel gaat verder onder video

Dat er ophef is over de mogelijke deal tussen Ajax en Krasnodar, vindt Woerts ergens wel hypocriet. "Het grappig is dat PSV vorig jaar Guus Til voor vijf miljoen euro heeft overgenomen van Spartak Moskou. Ook de eigenaar van die club stond niet op de sanctielijst. Toen heb ik er niemand over gehoord. Dus het is een beetje meten met twee meten. Omdat het nu om Ajax gaat, wordt er ophef over gemaakt."

Beluister hieronder de nieuwste FCUpdate Podcast of bekijk 'm op YouTube! Vanaf minuut 34.25 wordt de interesse van Ajax in Spertsyan besproken.