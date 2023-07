Onana dolgelukkig over hernieuwde samenwerking met Erik ten Hag

André Onana heeft op de website van Manchester United tekst en uitleg gegeven bij zijn transfer. De voormalige keeper van Ajax komt over van Internazionale en is blij dat hij op Old Trafford wordt herenigd met oude bekende Erik ten Hag.

"Het is een ongelooflijke eer om bij Manchester United te gaan spelen", begint Onana zijn verklaring. "Ik heb mijn hele leven hard gewerkt voor dit moment en op de weg hiernaartoe vele obstakels moeten overwinnen. Om straks het veld op te lopen op Old Trafford om dit doel te verdedigen zal weer een nieuwe fantastische ervaring zijn. Dit is de start van een nieuwe reis voor mij, met nieuwe teamgenoten en nieuwe ambities om voor te strijden", aldus de Kameroener.

Onana beseft dat hij in de voetsporen van een aantal legendes als Peter Schmeichel en meest recentelijk David De Gea treedt. "Manchester United heeft een lange geschiedenis met ongelooflijke keepers en ik ga nu alles geven om de komende jaren mijn eigen nalatenschap te creëren." De aanwezigheid van zijn vroegere Ajax-trainer is een belangrijke reden waarom hij voor United kiest, legt Onana bovendien uit. "Ik kijk er enorm naar uit om weer met Erik ten Hag te mogen werken en ik kan niet wachten om een bijdrage te leveren aan het succes dat hij vastbesloten is te leveren bij deze grote club."

Murtough

John Murtough, de directeur voetbal van Manchester United, toont zich eveneens verheugd met de komst van Onana. "André was onze eerste keuze als nieuwe keeper, met exact het goede profiel aan technische bagage én persoonlijkheid", bezweert Murtough. "Hij is al een van de beste keepers van de wereld en met een leeftijd van 27 zijn wij ervan overtuigd dat hij zich de komende jaren zelfs nog verder door kan ontwikkelen", besluit de directeur.